Уфа, , 17:15 — REGNUM Уверенность в том, что процесс интеграции новых субъектов в состав Российской Федерации пройдет быстро и успешно выказал председатель государственного собрания Башкирии Константин Толкачев. Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Карта России и территории б.УССР Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Толкачев прокомментировал подписание договоров о вхождении в состав России Луганской, Донецкой Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

Он сообщил, что подписанием договоров завершается процесс волеизъявления и самоопределения жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.

«Эти территории сами выступили инициаторами безотлагательного проведения референдума. Опасаясь мести и кровавых репрессий со стороны [киевского] режима, люди увидели защиту в России, в Вооруженных Силах нашей страны. И они эту защиту обрели. Восьмилетняя история геноцида и притеснений подошла к логическому финалу: люди четко заявили о своем нежелании быть во власти преступного режима и сделали свободный выбор в пользу России», — приводит пресс-служба его слова.

Он сообщил, что сегодня открывается новая страница общей истории.

«Отныне у нас общая судьба и общее будущее. Уверен, что россияне поддержат своих новых сограждан, и процесс интеграции новых субъектов в состав Российской Федерации пройдет быстро и успешно», ­– заявил спикер республиканского парламента.

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