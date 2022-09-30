Москва, 30 сентября, 2022, 17:10 — ИА Регнум. Жители новых регионов России получат все социальные выплаты, все льготы, положенные гражданам России, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Дарья Драй ИА REGNUM Валентина Матвиенко

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«Чтобы граждане, они сегодня уже россияне, наши сограждане, чтобы они почувствовали, что они защищены, что государство о них заботится. Теперь, в соответствии с нашей конституцией, им полагаются все социальные выплаты, все льготы, всем категориям, заработные платы», — заявила Матвиенко в эфире телеканала «Россия 24».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России.