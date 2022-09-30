Курск, 30 сентября, 2022, 17:10 — ИА Регнум. Электроснабжение в посёлке Краснооктябрьский Курской области восстановлено в 15:45 30 сентября. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Роман Старовойт. Населённый пункт оставался без электроснабжения с 29 сентября после обстрела ВСУ.

Телеграм-канал Романа Старовойта Последствия обстрелов

«В 15:45 электроснабжение в посёлке Краснооктябрьский восстановили по нормальной схеме», — написал губернатор, поблагодарив тех, кто оперативно устранил повреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, об обстреле со стороны ВСУ приграничного курского посёлка стало известно во второй половине дня 29 сентября. Обошлось без пострадавших, однако повреждения получило здание бывшей школы и объекты электроэнергетики. Часть посёлка оставалась без света и воды. Председатель Следственного комитета России Бастрыкин поручил возбудить по факту обстрела уголовное дело.