Канберра, , 18:11 — REGNUM До Рождества осталось менее трех месяцев, и ритейлеры уже набирают сотрудников для работы в своих компаниях, перед тем, что, как ожидается, станет огромным периодом онлайн-продаж.В этой связи Почта Австралии выставила объявления по поводу 6000 новых постоянных и временных рабочих мест в каждом штате и территории. Об этом 30 сентября сообщил телеканал Nine News.

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Отмечается, что Почта Австралии нацелена на узкие места на рынке труда. Особенное внимание уделено выпускникам школ и пожилым людям, которых призывают присоединиться к команде.

Amazon также ожидает нового бума онлайн-покупок на это Рождество и пытается нанять австралийцев, чтобы увеличить свою рабочую силу. Интернет-магазин заявил, что хочет нанять еще 2000 человек к Черной пятнице, то есть 225 ноября.

Другие крупные ритейлеры также выставляют тысячи объявлений о вакансиях.