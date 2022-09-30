Оренбург, 30 сентября, 2022, 17:17 — ИА Регнум. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер назвал великим день подписания соглашения о вхождении в состав России четырёх новых субъектов.

Иван Шилов ИА REGNUM Новая карта России

«Наша страна сильна суверенностью, свободой, созиданием и справедливостью. Сегодня действительно великий день, который в Донецке, Луганске, Херсоне и Запорожье ждали много лет», — оставил запись глава Оренбуржья в своем телеграм-канале.

Паслер подчеркнул, что для него честь быть свидетелем исторического момента — вхождения в состав России Донбасса и Новороссии, жители которых, как сказал президент России ВладимирПутин, становятся нашими навсегда. «Своих не бросаем — для россиян это не просто слова», — резюмировал он.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 30 сентября состоялась церемония подписания соглашения о воссоединении с Россией ДНР, ЛНР, Херсонской области и Запорожья.