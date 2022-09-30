Москва, , 17:08 — REGNUM Формирование общего правового поля с новыми регионами России пройдет легче. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 сентября, об этом завил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

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«Необходимо формирование правового поля. Это этап, который надо пройти. Если брать по аналогии с Крымом, нам потребовалось принять порядка семидесяти законов, чтобы интегрировать Крым и Севастополь в единое правовое пространство. Конечно, сейчас будет легче, во многом уже часть пути пройдена», — сказал Володин.

Он обратил внимание на то, что российские законодатели уже отрабатывали вопросы гармонизации законодательства и с ЛНР, и с ДНР.

«Отдать должное Запорожью и Херсону — они самостоятельно многое сделали. Все это уже заложило хороший фундамент для того, чтобы мы эту работу продолжили», — подчеркнул спикер Госдумы.

В целом, по его словам, предстоит «большая работа, требующая и совместных решений, и конечно, отработки законов непосредственно по конкретным сферам — финансов, социальной защиты, пенсионного законодательства».

«Когда мы говорим о едином правовом поле, нам важно, чтобы это было единое и экономическое пространство, и финансовое пространство. И многие другие вопросы должны быть решены так, чтобы жители четырех новых субъектов РФ чувствовали себя защищенными как граждане нашей страны», — подчеркнул спикер Госдумы.

ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России.