Москва, , 17:07 — REGNUM Президент России Владимир Путин в своем выступлении обозначил ключевые моменты внутренней и внешней политики России, которые определяют курс развития страны, отметил депутат Госдумы Амир Хамитов («Новые люди»).

Флаг России Алексей Колчин © ИА REGNUM

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 30 сентября, в Москве подписаны договоры о воссоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией.

«Отдельно остановился на хищнической политике современного запада и на тех псевдоценностях, которые западные страны прививают своим гражданам и мечтают распространить на другие государства. Радует то, что Россия вновь показала свой несгибаемый дух, свое принципиальное стремление идти собственным путем, бережно храня традиции и заветы своих предков. Без памяти о прошлом не может быть будущего, и этот тезис сегодня как никогда актуален. Уверен, что его разделяет весь наш народ, который демонстрирует небывалую поддержку президента и его курса. А тех, кто сплотился вокруг своего признанного лидера, победить невозможно!», — отметил Хамитов в своем телеграм-канале.

Депутат подчеркнул, что Россия идет вперед несмотря ни на какие козни недругов.

«И, что бы ни сочиняли западные пропагандисты, сила и мощь нашего Отечества уже очевидна для всех. К слабым не просятся под крыло угнетенные регионы. И, как сегодня еще раз подчеркнул президент, Россия никогда не предаст те народы, которые доверили ей свою судьбу!», — заключил он.

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