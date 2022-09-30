Москва, 30 сентября 2022, 17:08 — REGNUM Никогда Запад не мог смириться с тем, что есть такая огромная страна как Россия, которая не желает «жить по чужой указке», заявил 30 сентября российский президент Владимир Путин на церемонии воссоединения с РФ четырёх новых регионов.
Глава государства напомнил, что, когда распался СССР, Запад рассчитывал, что Российская Федерация дальше «развалится сама по себе», что почти и случилось. Но страна «устояла, возродилась, окрепла, вновь заняла своё достойное место в мире».
Запад пытался и дальше развалить Россию, использовал любую возможность, чтобы ослабить её, сказал президент, добавив затем:
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