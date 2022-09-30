Москва, 30 сентября, 2022, 17:08 — ИА Регнум. Никогда Запад не мог смириться с тем, что есть такая огромная страна как Россия, которая не желает «жить по чужой указке», заявил 30 сентября российский президент Владимир Путин на церемонии воссоединения с РФ четырёх новых регионов.

Kremlin.ru Владимир Путин

Глава государства напомнил, что, когда распался СССР, Запад рассчитывал, что Российская Федерация дальше «развалится сама по себе», что почти и случилось. Но страна «устояла, возродилась, окрепла, вновь заняла своё достойное место в мире».

Запад пытался и дальше развалить Россию, использовал любую возможность, чтобы ослабить её, сказал президент, добавив затем:

«Им просто не даёт покоя, что в мире есть такая великая, огромная страна с её территорией, природными богатствами, ресурсами, народом, который не умеет и никогда не будет жить по чужой указке».