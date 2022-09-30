Рязань, 30 сентября 2022, 17:11 — REGNUM Мемориальную доску брандмейстеру Московской пожарной части Гавриле Иванову открыли 30 сентября в Рязани, сообщили в пресс-службе администрации города.
Пожарный жил в историческом центре Рязани на улице Семинарской в доме №13 более века назад. Гаврила Иванов отдал борьбе с огнём свыше 30 лет своей жизни, был отмечен множеством наград Российской империи, снискал заслуженное уважение жителей города.
Как сообщало ИА REGNUM, рязанские пожарные при помощи коллег из нескольких регионов России летом 2022 года ликвидировали масштабные лесные пожары, не допустив гибели людей.