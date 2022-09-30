Рязань, 30 сентября, 2022, 17:11 — ИА Регнум. Мемориальную доску брандмейстеру Московской пожарной части Гавриле Иванову открыли 30 сентября в Рязани, сообщили в пресс-службе администрации города.

Джон Эверетт Милле. Пожарные на телеге. 1869

Пожарный жил в историческом центре Рязани на улице Семинарской в доме №13 более века назад. Гаврила Иванов отдал борьбе с огнём свыше 30 лет своей жизни, был отмечен множеством наград Российской империи, снискал заслуженное уважение жителей города.

«Профессия пожарного была и остаётся одной из самых сложных. Эти люди приходят на помощь в самые сложные минуты, спасая имущество и жизни людей. Брандмейстер пожарной команды Московской части Рязани Гаврила Иванов как раз из таких героев, настоящий пример мужества и преданности профессии», — отметил на церемонии открытия заместитель главы администрации Рязани Михаил Ромодин.

Как сообщало ИА REGNUM, рязанские пожарные при помощи коллег из нескольких регионов России летом 2022 года ликвидировали масштабные лесные пожары, не допустив гибели людей.