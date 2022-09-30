Москва, , 20:38 — REGNUM Экипажи большого десантного корабля «Иван Грен» и большого противолодочного корабля «Адмирал Левченко» приняли участие в памятных мероприятиях, посвящённых 80-й годовщине героической обороны порта Диксон от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сегодня, 30 сентября, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Вид на Дудинку Юлия Невская © ИА REGNUM

В памятных мероприятиях приняли участие моряки-североморцы, военный оркестр Северного флота, члены всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия», сотрудники администраций муниципального района и города, трудовые коллективы, представители общественных организаций, жители и гости города.

Митинг состоялся возле мемориала воинам-таймырцам, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. Память героев-защитников Диксона почтили минутой молчания, а также возложили венки и цветы к памятнику. Кроме того, в честь павших защитников Родины североморцы прошли торжественным маршем по центральной улице города Дудинка.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что во время патрулирования территории Арктики моряки Королевского флота Великобритании провели поминальную службу в честь 80-летия арктического конвоя PQ18 — опасного рейса, совершенного в сентябре 1942 года из Шотландии в Архангельск на севере Советского Союза. Мероприятие состоялось на палубе корабля HMS Northumberland.

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