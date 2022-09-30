Москва, 30 сентября 2022, 17:02 — REGNUM Вхождение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ является воссоединением исконно русских территорий. Об этом заявил RT член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.
«На самом деле это воссоединение исконно русских территорий», — сказал Цеков.
Он назвал решение президента РФ Владимира Путина «абсолютно правильным и честным» в отношении граждан указанных территорий, проголосовавших за вхождение регионов в состав России, и по отношению к российским гражданам: «Поэтому всё очень правильно и справедливо».