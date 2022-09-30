Москва, 30 сентября, 2022, 17:02 — ИА Регнум. Вхождение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ является воссоединением исконно русских территорий. Об этом заявил RT член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

Council.gov.ru Сергей Цеков

«На самом деле это воссоединение исконно русских территорий», — сказал Цеков.

Он назвал решение президента РФ Владимира Путина «абсолютно правильным и честным» в отношении граждан указанных территорий, проголосовавших за вхождение регионов в состав России, и по отношению к российским гражданам: «Поэтому всё очень правильно и справедливо».