Севастополь, , 17:02 — REGNUM Новые российские регионы ожидает динамичной развитие и процветание, уверенность в этом выразил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Об этом он написал в телеграм-канале по итогам подписания договоров о вхождении в состав Российской Федерации ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, которое состоялось 30 сентября в Москве.

Михаил Развожаев Kremlin.ru

«Сегодня исторический день. Наш президент Владимир Владимирович Путин подписал договоры о принятии в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Наша сила в единстве. Так было и так будет всегда!» — написал Развожаев.

Губернатор подчеркнул, что испытывает «невероятное чувство гордости за коллег, за страну, за наше общее будущее».

Михаил Развожаев также отметил, что жители Донбасса, Запорожья и Херсонской области очень ждали возможности стать частью России.

«Крым и Севастополь 8,5 лет назад вернулись в Россию. И сегодня люди точно знают, что сделали правильный выбор! Уверен, новые регионы нашей страны с учётом нашего опыта ожидает динамичное развитие и процветание! Вместе мы со всем обязательно справимся!» — подчеркнул севастопольский губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября в Москве президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о вхождении этих территорий в состав РФ. Решение было принято по итогам проведённых ранее референдумов.