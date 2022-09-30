«Новые регионы ожидает динамичное развитие и процветание» — Развожаев
Севастополь, 30 сентября, 2022, 17:02 — ИА Регнум. Новые российские регионы ожидает динамичной развитие и процветание, уверенность в этом выразил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Об этом он написал в телеграм-канале по итогам подписания договоров о вхождении в состав Российской Федерации ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, которое состоялось 30 сентября в Москве.
Губернатор подчеркнул, что испытывает «невероятное чувство гордости за коллег, за страну, за наше общее будущее».
Михаил Развожаев также отметил, что жители Донбасса, Запорожья и Херсонской области очень ждали возможности стать частью России.
Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября в Москве президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о вхождении этих территорий в состав РФ. Решение было принято по итогам проведённых ранее референдумов.