Москва, , 17:05 — REGNUM Аннулированные после проверки повестки отзывают сразу по приходу призывника в военкомат. Об этом 30 сентября заявил журналистам получивший такую повестку москвич Александр Антонов.

Повестка. Иван Шилов © ИА REGNUM

«Пришли домой и вручили повестку. Я расписался, получил. На следующий день пришел в Тимирязевский военкомат по повестке. Там определили, что по возрастной категории я не прохожу — 36 полных лет. Поставили штемпель о том, что я у них был, зарегистрирован. И я пошел домой», — рассказал Антонов. Он также добавил, что пробыл в военкомате всего 25 минут.

Помимо этого, мужчина признался, что после учебы в институте был призван на срочную службу в ВДВ, вследствие чего имеет первую категорию в военном билете.

О такой же процедуре корреспонденту ИА REGNUM ранее заявил москвич по имени Сергей. «Получил повестку, пришёл. Нас сразу разделили на тех, кому до 35 лет, и тех, кому больше. Поговорили и меня отправили домой, не прошёл по возрасту», — отметил он.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в Москве откроется специальный центр поддержки для родственников мобилизованных граждан. Обратившимся в центр помогут при необходимости устроить детей в детские сады и школы, окажут адресную социальную помощь, определят нетрудоспособных родственников в стационарные учреждения социального обслуживания, помогут найти работу.

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