Аресибо, Пуэрто-Рико, 30 сентября, 2022, 18:14 — ИА Регнум. Более 233 тысяч домов и предприятий все еще остаются без электричества из-за урагана «Фиона» в Пуэрто-Рико, сообщает 30 сентября UPI.

The National Guard Ликвидация последствий урагана «Мария» в Пуэрто-Рико

Сильный ураган обрушился на остров США днем 18 сентября, принеся с собой проливные дожди. В результате разрушился как минимум один мост и началось наводнение. Далее «Фиона» повернула на север и 24 сентября достигла восточной Канады, в результате чего без электричества остались более трети населения Новой Шотландии.

Напомним, что пять лет назад ураган «Мария» нанес аналогичный ущерб энергосистеме Пуэрто-Рико. Ураганы «Мария» и «Фиона» также в свое время вызвали массовые отключения электроэнергии по всему острову.