Санкт-Петербург, 30 сентября, 2022, 17:11 — ИА Регнум. Воссоединение с Россией Донецкой, Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей — особенный день для России, считает губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Lenobl.ru Александр Дрозденко

Глава региона указал, что в торжественной речи на подписании документов президент России подчеркнул: «За нами Правда. За нами Россия. Как прежде уже не будет».

«Особенный день, который прибавил ответственности. Не только за освобождённые территории, но и за ребят, с оружием защищающих свободу России, за победу, которая куётся в тылу, усилиями каждого из нас. Команда Ленинградской области принимает эту ответственность», — подытожил Дрозденко.