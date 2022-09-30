Санкт-Петербург, , 17:04 — REGNUM Депутат Государственной думы Михаил Романов («Единая Россия») считает, что 30 сентября, когда в состав России вошли четыре новых региона, станет национальным праздником в стране, сообщили в пресс-службе петербургского отделения партии «Единая Россия».

Единая Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

Романов подчеркнул, что объединение четырёх регионов с Россией основано на праве жителей этих территорий на самоопределение и на мирную жизнь. Депутат добавил, что после объединения задача России состоит в восстановлении и обеспечении безопасности новых территорий.

«Договоры подписаны, Россия раскрыла свои объятия жителям четырех прекрасных земель, — Донетчины, Луганщины, Херсонщины и Запорожья. Теперь они — под защитой могущественного российского государства, его славной армии, его справедливой и социально ориентированной Конституции, — заявил Михаил Романов. — 30 сентября станет национальным праздником в нашей стране — Днем воссоединения России с Донбассом и Приазовьем».

Напомним, что референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей прошли с 23 по 27 сентября 2022 года. По их итогам подавляющее большинство проголосовали «За». Церемония подписания документов о вхождении этих регионов в состав РФ прошла 30 сентября в Кремле.