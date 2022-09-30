Донецк, , 17:00 — REGNUM Жители Донецкой Народной Республики с ликованием встретили известие о воссоединении с Россией, сообщает 30 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Множество людей пришли на монументальный комплекс на Саур-Могиле, чтобы в этом знаковом месте встретить момент подписания документов о вхождении в состав России.

Люди смотрели и слушали заявление президента России Владимира Путина на специальных больших экранах, смонтированных на Саур-Могиле.

Здесь они встретили исторический момент официального вхождения ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

Люди, без всякого преувеличения, счастливы.

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