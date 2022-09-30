Москва, 30 сентября, 2022, 16:56 — ИА Регнум. Выступление президента России Владимира Путина по своему масштабу и сути стало обращением к здравым силам во всем мире с четко аргументированной формулой многополярности, подчеркнул лидер ЛДПР депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

Duma.gov.ru Леонид Слуцкий

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«Путь на слом западной гегемонии, действительно, необратим. И Россия снова, как много раз в мировой истории, ведет борьбу за правду, свободу, суверенитет и справедливость!» — отметил Слуцкий в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России.