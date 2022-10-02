2 октября 2022 | Время чтения 5 мин

Александр Погожев, , 14:35 — REGNUM Из Ставропольского края убыла еще одна команда добровольцев и мобилизованных. Почти полторы сотни мужчин, проживающих на территории Шпаковского муниципального округа отправились для подготовки в десантные подразделения.

Построение Александр Погожев © ИА REGNUM

За счет бюджета Ставропольского края добровольцам и мобилизованным мужчинам закупили некоторые принадлежности, которые понадобятся во время несения службы. Почти все убывшие явились в военкомат добровольно и являются участниками разных специальных военных операций, это 90% состава всей команды.

Пенка. Обычный туристический коврик может очень пригодиться на фронте Александр Погожев © ИА REGNUM

Выдача спальных принадлежностей Александр Погожев © ИА REGNUM

В части мобилизованным выдадут всё необходимое Александр Погожев © ИА REGNUM

За счет бюджета Ставропольского края добровольцам и мобилизованным мужчинам закупили некоторые принадлежности, которые понадобятся во время несения службы Александр Погожев © ИА REGNUM

Защитники Родины Александр Погожев © ИА REGNUM

Большинство мужчин явились в военкомат добровольно и являются участниками разных специальных военных операций Александр Погожев © ИА REGNUM

Военнообязанные, призванные в рамках частичной мобилизации Александр Погожев © ИА REGNUM

Родные и близкие солдат остались за воротами Александр Погожев © ИА REGNUM

Поэтому на место сборов они пришли уже укомплектованные своим обмундированием, но в части им все необходимое еще выдадут. И мобилизованные, и добровольцы мотивированы любовью к Родине и желанием защитить соотечественников.

Жетоны военнослужащих с личным номером — это идентификатор военнослужащего Александр Погожев © ИА REGNUM

Построение на плацу Александр Погожев © ИА REGNUM

Выдача жетонов Александр Погожев © ИА REGNUM

Военнообязанные, призванные в рамках частичной мобилизации Александр Погожев © ИА REGNUM

Мужчины готовы защищать Родину Александр Погожев © ИА REGNUM

Получение спальных принадлежностей Александр Погожев © ИА REGNUM

Получение спальных принадлежностей Александр Погожев © ИА REGNUM

Выдача принадлежностей, которые понадобятся во время несения службы Александр Погожев © ИА REGNUM Отправление для подготовки в десантные подразделения в рамках частичной мобилизации Александр Погожев © ИА REGNUM

Мобилизованные на место сборов пришли уже укомплектованные своим обмундированием, но в части им все необходимое еще выдадут Александр Погожев © ИА REGNUM

Малая пехотная лопата (сапёрная лопатка) не только инструмент, но и оружие Александр Погожев © ИА REGNUM

Выдача принадлежностей, которые понадобятся во время несения службы Александр Погожев © ИА REGNUM

На место сборов многие пришли уже укомплектованные своим обмундированием Александр Погожев © ИА REGNUM

Мобилизованные и добровольцы мотивированы любовью к Родине и желанием защитить соотечественников Александр Погожев © ИА REGNUM

«Морально готов, родители поддерживают», — говорит парень лет 30.

«Надо, значит надо. Надо Родину защищать», — говорит рядом стоящий парень того же возраста.

Андрей и Сергей Александр Погожев © ИА REGNUM

«Кто нас будет защищать, кто будет защищать моих детей? Только мы», — говорит Сергей. Он полгода назад уволился из вооруженных сил, где прослужил 16 лет, в разное время занимая должности стрелка, гранатометчика, начальника стрельбища.

Частичная мобилизация Александр Погожев © ИА REGNUM

Выдача жетонов Александр Погожев © ИА REGNUM

За счет бюджета Ставропольского края добровольцам и мобилизованным мужчинам закупили некоторые принадлежности, которые понадобятся во время несения службы Александр Погожев © ИА REGNUM

Множество мужчин пришли добровольно Александр Погожев © ИА REGNUM

Защитник Родины Александр Погожев © ИА REGNUM

Однин из символов СВО — буква Z Александр Погожев © ИА REGNUM

Частичная мобилизация Александр Погожев © ИА REGNUM

Виталий добровольно, по собственному желанию пошел в районный военный комиссариат. Там он получил повестку, приехал в г. Михайловск, где ему выдали уже контрольную повестку. Семьи у Виталия еще нет, есть настрой найти вторую половину после победы.

Виталий Александр Погожев © ИА REGNUM

«Я к ребятам, помочь еду. Никаких препятствий, я полностью перестроил свое мышление и настроился. Не знаю вообще, куда попаду, но надо попасть к своим как-то. По обстоятельствам будем действовать», — говорит Виталий.

Андрей Александр Погожев © ИА REGNUM

«Своей жене привет хочу передать, которую очень люблю, которая меня провожала, которая меня ждет и которая обещала мне не плакать, а, наоборот, поддержать меня и весь личный состав», — говорит доброволец Андрей.

Игорь Серов, глава Шпаковского муниципального округа, выступая перед мобилизованными и добровольцами, рассказал о том, что в ЛНР люди плакали от счастья, когда получали в руки бюллетень для голосования за воссоединение с Россией.

Игорь Серов Александр Погожев © ИА REGNUM

«Они устали от фашистской гнили. Они устали жить в разрухе и безработице. Вы сами увидите через некоторое время ту жизнь, которую враги хотят сделать здесь у нас. Поэтому спасибо вам, что вы идете защищать нашу Россию. Россия нуждается в вашей защите, но берегите себя при этом», — сказал Игорь Серов.

Игорь Сардарян Александр Погожев © ИА REGNUM

«Товарищи призывники, я с каждым из вас встречался, с каждым беседовал. Количество желающих поехать людей было намного больше, чем сегодня стоит в строю. Вы избранные. Глядя в ваши глаза, я надеюсь, что каждого из вас увижу у себя в кабинете с представлением о том, что вы выполнили служебные обязанности, которые были возложены на вас, и вы прибыли живыми и здоровыми. А дальше пойдем поднимать народное хозяйство. В добрый путь вам ребята, здоровыми вернуться, мы все вас ждем!» — обратился с напутственными словами к убывающей команде военный комиссар Шпаковского муниципального округа, подполковник Игорь Сардарян.

Благославление защитников Отечества на ратные подвиги Александр Погожев © ИА REGNUM

Благославление защитников Отечества на ратные подвиги Александр Погожев © ИА REGNUM

Военнообязанные, призванные в рамках частичной мобилизации Александр Погожев © ИА REGNUM

Протоиерей Игорь Подоситников Александр Погожев © ИА REGNUM

«Нам завидуют, нас ненавидят, нам хотят смерти, потому что Бог нам дал самую обильную, самую богатую, самую красивую землю. Наша задача защитить её. Эта доля выпала сегодня вам. Приходили и шведы, и поляки, приходили и французы, и монголо-татары, и кого только не было, и немцы приходили, и все были вон выгнаны с нашей земли. Чужой земли нам не надо, но и своей мы и пяди не отдадим. Хочу вам пожелать, чтобы Архангел Божий Михаил хранил вас во всех путях ваших. Чтобы Матерь Божья покрыла вас своим амофором, мы будем молиться об этом. Сегодня вы уходите, когда церковь празднует День святых Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Желаю вам, чтобы эти добродетели были всегда с вами. Чтобы хранили вас те, кто вас любит. Чтобы верили в вас те, кто вам доверяет. И страна на вас надеется. Пусть Господь вам дарует силы, крепости защитить наше Отечество и вернуться живыми и здравыми. Храни вас Господь, братья мои!» — благословил защитников Отечества протоиерей Игорь Подоситников.

Отправление для подготовки в десантные подразделения в рамках частичной мобилизации Александр Погожев © ИА REGNUM

Отправление для подготовки в десантные подразделения в рамках частичной мобилизации Александр Погожев © ИА REGNUM

Отправление для подготовки в десантные подразделения в рамках частичной мобилизации Александр Погожев © ИА REGNUM

Отправление для подготовки в десантные подразделения в рамках частичной мобилизации Александр Погожев © ИА REGNUM

Знакомство с новыми товарищами Александр Погожев © ИА REGNUM

Отправление для подготовки в десантные подразделения в рамках частичной мобилизации Александр Погожев © ИА REGNUM

Родные и близкие со слезами провожают мобилизованных мужчин Александр Погожев © ИА REGNUM

Защитник Родины Александр Погожев © ИА REGNUM

Женщины со слезами на глазах провожают своих мужчин Александр Погожев © ИА REGNUM

Отбытие в войсковую часть Александр Погожев © ИА REGNUM

Родные и близкие со слезами провожают мобилизованных мужчин Александр Погожев © ИА REGNUM

На службу мобилизованных провожают родители и близкие Александр Погожев © ИА REGNUM

На службу мобилизованных провожают родители и близкие Александр Погожев © ИА REGNUM