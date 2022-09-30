Самара, 30 сентября, 2022, 16:54 — ИА Регнум. Круглосуточную «горячую линию» по вопросам мобилизации организовали в прокуратуре Самарской области. Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба этого ведомства.

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Сообщается, что в прокуратуре региона начала работу «горячая линия» по вопросам исполнения законодательства в сфере призыва граждан на военную службу по мобилизации.

Телефоны «горячей линии» (в рабочее время) 333-54-28, 333-30-18, (круглосуточно) 340-61-78.

Отмечается, что по всем поступившим обращениям будут организованы надзорные мероприятия.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 69 получивших повестки жителей Самарской области после прохождения дополнительных медицинских обследований и уточнения сведений о состоянии здоровья и составе семьи, возвращены из воинских частей.

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