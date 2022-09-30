Брянск, , 16:52 — REGNUM Действие «желтого» уровня террористической опасности, который действует на территории Брянской области, продлено на 15 суток, до 21 октября. Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба правительства региона.

Брянская область Riastrela.ru

«Решением председателя антитеррористической комиссии Брянской области, губернатора Брянской области, на территории Брянской области с 14.00 часов 6 октября 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности сроком на 15 суток», — говорится в сообщении.

Также указывается, что правоохранители, органы государственной власти и местного самоуправления региона принимают необходимые дополнительные меры, которые направленны на обеспечение безопасности личности, общества и государств.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон заявила, что уезжающие из России в связи с мобилизацией граждане могут представлять для стран Евросоюза угрозу безопасности.