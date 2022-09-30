Санкт-Петербург, , 16:59 — REGNUM Воссоединение территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией кардинально изменит жизнь страны, а из-за ведущихся там боевых действий настало время объявить военное положение, заявил 30 сентября корреспонденту ИА REGNUM политолог Дмитрий Солонников.

«За Россию!» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Напомним, 30 сентября президент России подписал договоры о включении в состав страны четырех территорий — Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. В республиках Донбасса с 2014 года, а в двух областях — с 2022 года ведутся боевые действия, таким образом, впервые с 1944 года часть территории России оккупирована войсками другого государства.

По словам собеседника агентства, это глобальное событие, которое изменит жизнь страны.

«Делать вид, что это теперь нас не касается, где-то далеко, это какая-то маленькая операция где-то за рубежом — нет, всё, это вопрос об освобождении территории нашей страны. Это глобальные изменения, — подчеркнул политолог. — Вообще, нужно вводить военное положение».

Кроме того, если у России есть прямые доказательства того, что диверсии на международных газовых магистралях «Северный поток» были совершены англосаксами, то РФ имеет право на ответную атаку.

«Мы имеем право на ответную атаку. Что это будет? Это решать руководству страны, — говорит Дмитрий Солонников. — Это casus belli — повод для объявления войны».

Что касается шансов на признание Киевом присоединения части территории б. УССР к России, и возможности переговоров, то этого, по мнению эксперта, не будет.

«Никакого шанса, что между Россией и Киевом начнутся переговоры. С позиции Киева и его западных кураторов, переговоры с Россией могут быть только после капитуляции России. Россия должна будет покинуть все территории, которые присоединились к стране после 2014 года, выплатить репарации в несколько триллионов рублей, дать оккупировать страну стране-победительнице и отдать руководство страны под суд», — добавил собеседник агентства, добавив, что такого варианта развития событий нет: либо Россия победит на поле боя либо России не будет.