Берёзовский район, Югра, , 16:51 — REGNUM В Югре возбуждено уголовное дело в отношении главы сельского поселения в Берёзовском районе по факту получения взятки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Взятка A-r-e-s

По версии следствия, 27 сентября 2022 года глава поселения получил от предпринимателя 50 тысяч рублей в качестве взятки за изменение вида разрешённого использования земельного участка, на котором у бизнесмена расположена торговая точка, оборудованная для розничной торговли алкоголем.

По решению суда главе поселения избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 сентября депутаты думы ХМАО смягчили требования к предприятиям, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции вне границ городов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Югре упростили получение лицензии для торговли алкоголем на селе