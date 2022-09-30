Берёзовский район, Югра, 30 сентября, 2022, 16:51 — ИА Регнум. В Югре возбуждено уголовное дело в отношении главы сельского поселения в Берёзовском районе по факту получения взятки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

A-r-e-s Взятка

По версии следствия, 27 сентября 2022 года глава поселения получил от предпринимателя 50 тысяч рублей в качестве взятки за изменение вида разрешённого использования земельного участка, на котором у бизнесмена расположена торговая точка, оборудованная для розничной торговли алкоголем.

По решению суда главе поселения избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 сентября депутаты думы ХМАО смягчили требования к предприятиям, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции вне границ городов.