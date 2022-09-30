Москва, , 16:51 — REGNUM Совет Федерации пополнят восемь новых сенаторов, заявила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

Валентина Матвиенко Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«К нам в Совфед войдут новые восемь сенаторов», — сообщила Матвиенко в эфире телеканала «Россия 24».

Она также рассказала о том, что флаги новых субъектов РФ — ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей также появятся в Совфеде.

Матвиенко также убеждена в том, что в ближайшие дни завершаться ратификационные процедуры.

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