Москва, , 16:48 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ход спецоперации, отвечая на вопрос журналистов, как он оценивает её результаты. По мнению чеченского лидера, есть моменты, которыми он доволен, а есть те, которые его не очень устраивают. В частности, там, где речь идет о работе военных из Чечни — то тут результатами Кадыров доволен на 100%.

Рамзан Кадыров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Есть моменты, где доволен, есть моменты, где не доволен. Факт: где наши бойцы, я стопроцентно доволен», — цитирует Кадырова ТАСС.

Напомним, глава Чечни 30 сентября присутствовал в Кремле при подписании договоров о вхождении в состав России Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Во время торжественной церемонии было видно, как на глаза Кадырова навернулись слезы.

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