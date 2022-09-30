Москва, 30 сентября, 2022, 16:48 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ход спецоперации, отвечая на вопрос журналистов, как он оценивает её результаты. По мнению чеченского лидера, есть моменты, которыми он доволен, а есть те, которые его не очень устраивают. В частности, там, где речь идет о работе военных из Чечни, результатами Кадыров доволен на 100%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«Есть моменты, где доволен, есть моменты, где не доволен. Факт: где наши бойцы, я стопроцентно доволен», — цитирует Кадырова ТАСС.

Напомним, глава Чечни 30 сентября присутствовал в Кремле при подписании договоров о вхождении в состав России Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Во время торжественной церемонии было видно, как на глаза Кадырова навернулись слезы.