Липецк, 30 сентября 2022, 16:47 — REGNUM Сегодняшний день — это только начало, России предстоит очистить свои земли от нацистов, обстреливающих мирные города. Об этом 30 сентября в телеграм-канале написал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов после церемонии подписания договоров о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей, состоявшейся в Москве.
Игорь Артамонов напомнил, что точно так же произошло в марте 2014 года, когда домой, в Россию, вернулся Крым.
Он отметил, что санкции для России начались гораздо раньше 24 февраля 2022 года, и гораздо раньше начал подвергаться обстрелам из систем залпового огня Донбасс.
Липецкий губернатор подчеркнул, что вся Россия переживает за бойцов, отправившихся в зону СВО, и ждёт их домой с победой, которая обязательно будет.
Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября, в Москве президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о вхождении этих территорий в состав Российской Федерации.