Липецк, , 16:47 — REGNUM Сегодняшний день — это только начало, России предстоит очистить свои земли от нацистов, обстреливающих мирные города. Об этом 30 сентября в телеграм-канале написал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов после церемонии подписания договоров о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей, состоявшейся в Москве.

Игорь Артамонов Липецкаяобласть.рф

«Наша Великая Страна становится больше. Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Херсонская и Запорожская области. Сегодня президент Владимир Путин подписал договоры о вхождении этих регионов в состав Российской Федерации», — написал липецкий губернатор.

Игорь Артамонов напомнил, что точно так же произошло в марте 2014 года, когда домой, в Россию, вернулся Крым.

«Пожалел ли кто-то об этом? Только наши западные «партнёры», что не смогли предотвратить воссоединения полуострова с Российской Федерацией, да псведопатриоты, кормящиеся с рук Запада. Как стая голодных псов они накинулись на нашу страну», — подчеркнул Артамонов.

Он отметил, что санкции для России начались гораздо раньше 24 февраля 2022 года, и гораздо раньше начал подвергаться обстрелам из систем залпового огня Донбасс.

«Мы все понимаем, что сегодняшний день — это только начало. Нужно очистить наши земли от нацистов, которые, уже не скрываясь, уничтожают колоны с беженцами, обстреливают мирные города, расправляются с русскоговорящим населением», — добавил Артамонов.

Липецкий губернатор подчеркнул, что вся Россия переживает за бойцов, отправившихся в зону СВО, и ждёт их домой с победой, которая обязательно будет.

«Нам не нужно чужое. Мы защищаем свои семьи, своих детей, свой дом. А дом у нас один — Россия», — написал Артамонов.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября, в Москве президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о вхождении этих территорий в состав Российской Федерации.