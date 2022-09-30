Брюссель, 30 сентября 2022, 16:46 — REGNUM Руководство Европейского союза решительно осуждает воссоединение двух областей бывшей УССР и двух народных республик Донбасса с Россией, сообщает Reuters.
Из заявления Европейского совета, в который входят 27 государств-членов ЕС, «преднамеренный подрыв» Россией международного порядка ставит под угрозу глобальную безопасность.
Ранее президент России Владимир Путин подписал договоры о воссоединении с Россией Запорожской и Херсонской областей, а также Донецкой и Луганской Народных Республик.