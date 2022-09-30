Брюссель, 30 сентября, 2022, 16:46 — ИА Регнум. Руководство Европейского союза решительно осуждает воссоединение двух областей бывшей УССР и двух народных республик Донбасса с Россией, сообщает Reuters.

Thijs ter Haar Флаги ЕС

Из заявления Европейского совета, в который входят 27 государств — членов ЕС, «преднамеренный подрыв» Россией международного порядка ставит под угрозу глобальную безопасность.

Ранее президент России Владимир Путин подписал договоры о воссоединении с Россией Запорожской и Херсонской областей, а также Донецкой и Луганской Народных Республик.