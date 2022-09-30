Вашингтон, 30 сентября, 2022, 18:15 — ИА Регнум. Государственный секретарь США Энтони Блинкен планирует с 3 по 7 октября посетить Колумбию, Чили и Перу, сообщает 30 сентября Reuters.

(сс) U.S. Department of State Энтони Блинкен

Дополнительные подробности о визите главного дипломата США остаются неизвестными.

Ранее Конгресс Перу, в котором большинство составляют представители оппозиции, одобрил по просьбе правительства ввод в страну американских войск с боевым оружием. Американские войска, численность и другие подробности о которых не указаны в парламентском отчете, принимают участие в совместных учениях с Силами специальных операций ВМС Перу с 10 августа по 15 октября.