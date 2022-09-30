Горно-Алтайск, , 16:46 — REGNUM Глава Республики Алтай Олег Хорохордин приветствовал воссоединение республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей с Россией, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Олег Хорохордин Altai-republic.ru

По его словам, сегодня, 30 сентября Российская Федерация усилилась новыми регионами — новыми жителями, которые связывают видят свое будущее только в составе России.

Олег Хорохордин В алтайском языке есть пословица «Кижи кижиле бай» — человек человеком богат. Это высказывание очень точно отражает и сегодняшнее без преувеличения историческое событие. Республика Алтай приветствует новые регионы России — Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области! Вместе мы — сила! Вместе победим!

Как сообщало ИА REGNUM, в Кремле сегодня состоялось подписание документов о воссоединении с Россией четырёх новых регионов. Договоры подписали президент РФ Владимир Путин, главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник, а также Запорожской и Херсонской областей Евгений Балицкий и Владимир Сальдо.

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