Калуга, 30 сентября, 2022, 16:50 — ИА Регнум. В Калужской области 21 социально ориентированная некоммерческая организация получила гранты в рамках второго регионального грантового конкурса, направленного на развитие гражданского общества. Об этом шла речь 30 сентября в Калуге на встрече руководителей НКО-победителей с министром внутренней политики и массовых коммуникаций области Олегом Калугиным, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Пресс-служба правительства Калужской области Встреча с руководители НКО

Поздравляя участников встречи, а в их лице — коллективы организаций, с заслуженной победой, Олег Калугин отметил, что финансирование конкурса осуществлялось на паритетной основе из средств Фонда поддержки президентских грантов и областного бюджета. В регионе созданы прозрачные системы отбора и получения грантов, а также отчетности грантополучателей.

«В этом году некоммерческими организациями подано проектов на 32,5% больше, чем в прошлом. Заявилось 53 организации, 49 были допущены до экспертизы конкурсной комиссии. Победителями стала 21 организация», — отметил Олег Калугин.

В рамках встречи обсуждали основные требования договора между главным распорядителем средств областного бюджета и получателями гранта в форме субсидии. Речь шла и об оценке количественных и качественных результатов, об особенностях финансовой отчетности по проекту.

13 января 2022 года по решению координационного комитета Фонда президентских грантов Калужская область получила софинансирование расходов на оказание на конкурсной основе поддержки некоммерческим неправительственным организациям в размере 10 млн рублей. Бюджет конкурса составил 20 млн рублей (10 млн рублей — ФПГ, 10 млн рублей — областной бюджет).