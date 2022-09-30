Москва, , 16:45 — REGNUM Предприятия Кубани и добровольцы помогают налаживать мирную жизнь в республиках Донбасса. Как передает ИА REGNUM корреспондент 30 сентября, об этом заявил член комитета Госдумы по экономической политике Эдуард Кузнецов («Единая Россия»), представляющий Краснодарский край в палате парламента.

Народ Донбасса Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, 30 сентября, в Москве подписаны договоры о воссоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией.

«Я представляю в Госдуме Кубань. Наш регион соседствует с Донбассом. Добровольцы Краснодарского края, большая часть из которых казаки Кубанского казачьего войска, с оружием в руках сегодня на передовой. Борются с фашизмом, как боролись до Победы наши деды во время Великой Отечественной войны. В зону боевых действий отправились больше 1,5 тысяч воинов из Краснодарского края. Предприятия Кубани помогают республикам налаживать мирную жизнь», — рассказал Кузнецов.

Читайте ранее в этом сюжете: Топилин: Донбассу надо помочь с цепочками производства и рынками сбыта

Читайте развитие сюжета: Депутат Госдумы: Путин обозначил ключевые моменты политики России