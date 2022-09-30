Белгород, 30 сентября, 2022, 16:48 — ИА Регнум. Союз поддержки матерей и жён военнослужащих начал работать в Белгороде, сообщает 30 сентября пресс-служба администрации города.

Пресс-служба горадминистрации Ханты-Мансийска Мобилизация в Ханты-Мансийске

Инициатива открытия принадлежит общественным организациям, в том числе самой активной — региональному Совету женщин. Офис центра расположен на улице Щорса, д. 15. Специалисты будут консультировать родственников военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации, готовы оказать психологическую поддержку нуждающимся.

Как сообщало ИА REGNUM, на выплаты белгородским резервистам власти направят около 350 млн рублей.