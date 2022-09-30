Пермь, 30 сентября, 2022, 16:50 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин чётко сформулировал в обращении к народу 30 сентября, что Россия встала против западной идеологии. Такое мнение выразил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM политтехнолог Дмитрий Логинов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«Вашингтону указано его место в исторической парадигме, они остались в своём колониальном прошлом. Путин сформулировал чёткое представление о том, что Россия встала супротив западной идеологии и ценностей. Призыв Путина к Киеву прекратить войну, был последним «китайским предупреждением». Четыре принятых в состав России субъекта — не последние территории земного шара, принятые в состав РФ», — считает эксперт.

Напомним, 30 сентября в Георгиевском зале Кремля состоялась церемония подписания соглашения о принятии в состав России Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Глава государства выступил с обращением к народу.

«Российскому обществу нужно консолидироваться, чтобы защитить своих детей и внуков от колониальной гегемонии», — сказал Путин.