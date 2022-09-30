Благовещенск, , 16:43 — REGNUM После подписания договоров о воссоединении Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей с Россией, которое состоялось 30 сентября, эти территории стали частью большой и сильной Родины — России, об этом после торжественной церемонии в своём телеграм-канале написал губернатор Приамурья Василий Орлов.

«Я горжусь решением Президента Владимира Путина поддержать и принять выбор миллионов людей — жителей этих территорий. Их неотъемлемое право говорить на родном русском языке, сохранить свою культуру и веру, право жить! Люди выбрали единение с Россией.

Я уверен, что жители Амурской области, как и всей России, также поддерживают это право и выбор.

Нас не сломать ни санкциями, ни искусственно раздуваемой русофобией. Россия не будет жить по чужой указке! За нами правда!» — написал Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября в Москве подписаны договоры о воссоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией.