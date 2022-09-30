Брюссель, 30 сентября, 2022, 16:50 — ИА Регнум. Угрозу могут представлять для европейской стабильности граждане России, приезжая в ЕС, сообщила 30 сентября журналистам еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕС

Она указала на людей, которые покинули Россию, чтобы не подпасть под мобилизацию. Чиновник, обращаясь к гипотетическим российским гражданам, едущим в ЕС, сказала, что их нежелание «воевать» «не означает, что вы не представляете угрозы для Европейского союза».

Чиновник также уточнила, что желающие надолго остаться в ЕС граждане России не должны подавать заявку на краткосрочную визу: им следует запрашивать разрешение на длительное пребывание на территории Евросоюза.