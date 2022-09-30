Вашингтон, 30 сентября 2022, 16:53 — REGNUM Правительство США планирует 30 сентября ввести новые санкции в отношении России на фоне присоединения новых регионов, сообщает телеканал NBC со ссылкой на Белый дом.

Конгресс США
Конгресс США

Дополнительные подробности пока неизвестны, однако новость последовала вслед за тем, как 30 сентября в Москве были подписаны договоры о воссоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, США заявили, что результаты референдумов о воссоединении Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей с Россией «полностью сфабрикованы».

Напомним, с 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР и на освобождённых территориях Запорожской и Херсонской областей прошли референдумы о воссоединении с Россией.

После подсчёта 100% бюллетеней стало известно, что в ДНР за воссоединение с РФ высказались 99,23% при явке 97,51%, в ЛНР — 98,42% избирателей при явке 94,15%, в Запорожской области — 93,11% избирателей при явке 85%, в Херсонской области — 87,05% проголосовавших при явке 78,86%.