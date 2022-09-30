Казань, , 18:46 — REGNUM В «Казань Экспо» для мобилизованных 30 сентября завезли более 200 книг. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Мобилизованные за чтением книг Kzn.ru

На стеллажах разместили художественную и научно-популярную литературу. Ассортимент планируют обновлять. Книги предоставили казанские библиотеки. Мобилизованным в свободное время доступны романы, детективы и поэтические сборники.

Заведующая отделом комплектования МБУК «Централизованная библиотечная система Казани» Ольга Пронина надеется, что чтение книг вызовет у мужчин положительные эмоции, поднимет боевой дух, напомнит о подвигах героев, поможет облегчить разлуку с близкими и родными.

Ранее ИА REGNUM передавало, 30 сентября на территории «Казань Экспо» в 19:30 (мск) в концертном зале Ильгама Шакирова пройдет концерт. Перед бойцами выступят творческие коллективы с патриотической программой.

Читайте также: В Татарии медработники готовятся к мобилизации