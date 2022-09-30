Брюссель, , 16:36 — REGNUM Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен немедленно выступила с критикой в адрес российского президента Владимира Путина, объявившего о вступлении в состав России новых территорий.

Урсула фон дер Ляйен European Parliament

«Незаконная аннексия, провозглашенная Путиным, ничего не изменит. Все территории, незаконно оккупированные российскими захватчиками, являются землей [б. УССР] и всегда будут частью этой суверенной нации», — заявила она в соцсети.

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