Брюссель, 30 сентября, 2022, 16:36 — ИА Регнум. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен немедленно выступила с критикой в адрес российского президента Владимира Путина, объявившего о вступлении в состав России новых территорий.

European Parliament Урсула фон дер Ляйен

«Незаконная аннексия, провозглашенная Путиным, ничего не изменит. Все территории, незаконно оккупированные российскими захватчиками, являются землей [б. УССР] и всегда будут частью этой суверенной нации», — заявила она в соцсети.