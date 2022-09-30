Москва, 30 сентября, 2022, 16:36 — ИА Регнум. Обращение президента России очевидно имеет программный, доктринальный характер и, вне всякого сомнения, имеет все основания войти в историю, убежден вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.

Дарья Драй ИА REGNUM Константин Косачёв

Следите за развитием событий в трансляции: «Донбасс, Херсонская и Запорожская области возвращаются в Россию: трансляция»

«Как собственно и сам день, когда оно прозвучало: 30 сентября 2022 года — это день присоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России на правах субъектов Российской Федерации», — отметил Косачёв в телеграм-канале.

Он обратил внимание на то, что выступление главы государства — это обращение ко всему миру.

«Хотя формально это обращение к гражданам России, но по масштабу затронутых тем это призыв ко всему миру. По сути это геополитический документ, который абсолютно открыто и откровенно называет вещи своими именами: однополярный мир — это диктатура одной державы, колониальная система, которая не отвечает интересам подавляющего большинства жителей Земли», — отметил сенатор.

Мировая рента одного гегемона, опирающаяся на принцип силы, объективно не только сдерживает развитие мира, но представляет собой угрозу для любого суверенного народа, констатировал парламентарий.

«Россия испытывает на себе все то, с чем объективно столкнется любой народ, бросивший вызов мировому диктату. Это и есть суть момента. На фоне которого осуществляется, как сказал российский лидер, «великая освободительная миссия» нашего народа», — подчеркнул он.

Важная констатация — происходящее не просто некая реакция Запада на события на территории бывшей УССР, и даже не следствие распада СССР, что лишило Запад стратегического противника в мире и, тем самым, дало ощущение безнаказанности и «избранности», добавил Косачёв.