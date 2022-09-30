Курск, 30 сентября, 2022, 16:34 — ИА Регнум. Митинг в поддержку итогов референдумов в Донецкой и Луганской Народных Республик, а также в Херсонской и Запорожской областях состоялся в Курске 30 сентября, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Пресс-служба администрации Курской области Митинг в Курске

На Театральной площади областного центра собрались жители Курска — общественники, студенты, представители политических партий, ветеранских организаций, жители области.

Как сообщало ИА REGNUM, референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях о воссоединении с Россией состоялись 30 сентября. В ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%.

Сегодня, 30 сентября, в Москве президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о вхождении этих территорий в состав Российской Федерации.