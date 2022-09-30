Томск, 30 сентября, 2022, 16:33 — ИА Регнум. Губернатор Томской области Владимир Мазур поздравил всех с воссоединением Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской области с Россией, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба Администрации Томской области Владимир Мазур

«Наша огромная российская семья сегодня стала ещё больше. Всех с историческим событием! Как сказал президент, за нами правда и Россия. Вместе — навсегда!» — прокомментировал глава региона выступление Владимира Путина.

Напомним, российский лидер заявил, что наша страна вступила на поле битвы за большую историческую Россию и будущие поколения.

«Сегодня мы сражаемся, чтобы никому и никогда не пришло в голову, что Россию, наш народ, наш язык, нашу культуру можно взять и вычеркнуть из истории», — отметил он.