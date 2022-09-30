Уфа, 30 сентября, 2022, 16:35 — ИА Регнум. Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей с возвращением в состав России. Об этом он сообщил 30 сентября в своем телеграмм-канале.

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«Добро пожаловать в великую Россию! Добро пожаловать домой!» — написал глава республики.

Ранее Хабиров сообщил, что возвращение ЛНР, ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России является историческим и судьбоносным решением.

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